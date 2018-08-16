На необитаемый остров на Колыме для развития экотуризма завезут овцебыков

ЯКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Якутия передает 25 молодых овцебыков в Магаданскую область для развития экологического туризма на необитаемом острове Завьялова в Охотском море, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

Врио магаданского губернатора Сергей Носов в начале августа одобрил проект по развитию на острове Завьялова экологического туризма. Остров находится в 58 километрах от Магадана – это почти 40 тысяч гектаров леса, скал и каменистого берега. Площадь острова составляет 116 квадратных километров, туда добираются по морю или вертолетом.

"Правительство республики поддержало магаданских коллег и решило передать соседнему региону овцебыков. Проект находится на личном контроле врио главы республики Айсена Николаева", — сообщает пресс-служба минэкологии Якутии.

Группа якутских, магаданских и московских специалистов выехала на остров Большой Бегичев якутского Анабарского района, откуда будут вывозить животных. Ее возглавил чиновник региональной дирекции биоресурсов Андрей Попов, у которого есть большой опыт по реализации проекта реинтродукции овцебыка в арктической зоне Якутии.

"Сегодня на острове Большой Бегичев ведутся работы по отлову животных, затем пройдет процедура их передержки и в дальнейшем отловленных молодых овцебыков перевезут на постоянное местожительство – остров Завьялова Магаданской области", — говорится в сообщении.

"Данный проект по расширению ареала распространения овцебыка в тундровой зоне российского региона является пионерным и значимым, особенно в укреплении межрегионального сотрудничества, а также сохранении и обогащении биоразнообразия на российской Арктике. По заключениям исследований наших ученых и специалистов, видовое разнообразие и объем потребляемых растений, а также ландшафт острова абсолютно подходят для разведения животных на этой территории", — приводит пресс-служба слова руководителя якутской дирекции биоресурсов Якова Сивцева.

Проект финансируется за счет инвесторов Магаданской области в рамках государственно-частного партнерства.

Магаданцы планируют создать на острове Завьялова туристическую базу, проложить пешеходные маршруты и экологические тропы. Природа острова, по исследованиям якутских ученых, подходит для разведения овцебыков.