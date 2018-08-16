Принят закон о бесплатном проезде по Москве для подмосковных пенсионеров

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мособлдума на внеочередном заседании в четверг приняла закон о предоставлении подмосковным пенсионерам старше 60 лет права на бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы с 1 сентября этого года.

Дополнительные меры социальной поддержки по проезду предоставляются гражданам Российской Федерации, достигшим возраста 60 лет и старше, имеющим место жительства в Московской области. Пенсионеры получат право на бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на Московском метрополитене (включая Московскую монорельсовую транспортную систему), говорится в документе.

Как сообщила в ходе заседания Мособлдумы министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, ожидается, что льготой воспользуются 1 миллион 400 тысяч человек, в бюджете Московской области на 2018 год предусмотрены дополнительные средства на ее реализацию. Проект закона был внесен губернатором Московской области Андреем Воробьевым.