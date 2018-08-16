Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида

Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения Таврида

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Строители приступили к укладке асфальтобетона на всех семи участках федеральной трассы "Таврида", общая готовность проекта составляет 38%, сообщил глава госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.

"Генеральный подрядчик приступил к укладке асфальтобетона на шестом этапе трассы "Таврида" в районе Бахчисарая. Таким образом, дорожники ведут работы по асфальтированию на всех семи этапах автодороги. Все работы ведутся в соответствии с графиком", — приводит слова Карпова пресс-служба комитета.

По данным комитета, в настоящее время строительство ведется одновременно на всех этапах и разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре этого года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

"В рамках первой очереди строительства (на 1-4 этапах от Керчи до Симферополя – это 190 км) уложено 105,3 км асфальтобетона в двухполосном исполнении… Готовность первой очереди "Тавриды" составляет уже 70%", — отметили в комитете.

Протяженность всех семи этапов автодороги составляет 250,7 км. В рамках второй очереди строительства "Тавриды" уложено порядка 55 км в двухполосном исполнении.

"Общая готовность "Тавриды" на сегодняшний день составляет 38%", — добавили в комитете.

Трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через пролив, с Симферополем и Севастополем. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчиком выступает АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" — 149,3 миллиарда рублей.

Движение по двум полосам от Керчи до Симферополя (первый — четвертый этапы — 190 км) планируется запустить в конце этого года; движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

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