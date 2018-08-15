Федотов заявил о необходимости достроить перинатальный центр в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в Новосибирске оказался потрясен недостроенным перинатальным центром и заброшенным детским садом при недостатке мест для детей в одном из микрорайонов.

"Меня потрясло то, что здесь, в столице Сибири, процентов на 60 построен замечательный перинатальный центр и "заморожен". Считаю, что это абсолютно негосударственный подход. Нужно сделать все для того чтобы были выделены средства и было завершено строительство этого перинатального центра", — сказал он.

Федотов отметил, что, по сути, здание уже подведено "под крышу" и если его не достраивать, то еще через пару лет оно может превратиться в развалины. "Израсходованы огромные деньги на то, чтобы это построить, а теперь выбрасывать все это на помойку? Это абсолютно нерационально. Очевидно, что этот перинатальный центр должен быть достроен", — сказал глава СПЧ.

По словам Федотова, второе, что его потрясло в Новосибирске это то, что в микрорайоне "Стрижи" с современными домами, где не хватает мест в детских садах, при этом есть находящийся на федеральной земле заброшенный бывший детский сад.

"Мы будем ставить вопрос перед соответствующими федеральными структурами, которым принадлежит эта земля и бывший когда-то детский сад, чтобы это было передано городу, чтобы город мог сделать там нормальный детский сад. В этом заинтересованы жители, а это главное в работе любой власти", — отметил он.

В целом Федотов отметил, что за первый день приема граждан членами СПЧ в Новосибирске пришло всего 22 человека, при том, что при такой же работе в Воронеже пришло более 200 человек, а в начале года в Дагестане 1 тысяча 250. "Мы еще не закончили работу, но это хороший показатель, который свидетельствует о том, что в регионе решаются проблемы людей", — сказал он.

Возведение крупного перинатального центра в Новосибирске началось в 2013 году, однако было остановлено из-за нехватки финансирования. В настоящее время готов семиэтажный корпус. Новосибирская область претендует на федеральное финансирование в сумме около 3 миллиардов рублей, в то время как регион уже вложил в строительство 780 миллионов рублей. О необходимости достройки центра в начале 2017 году заявляла вице-премьер РФ Ольга Голодец, а в феврале 2018 года о проекте президенту РФ докладывал врио губернатора Андрей Травников.