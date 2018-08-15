Глава комитета Госдумы заявил о необходимости мер по увеличению пенсий

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости принятия мер для роста пенсий и сокращения дефицита Пенсионного фонда России (ПФР).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил журналистам, что 21 августа в нижней палате пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. По его словам, такое решение вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают правительственный законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению. Позднее Володин заявил, что было принято решение изменить формат парламентских слушаний на парламентские общественные слушания.

"Обсуждение (законопроекта об изменениях параметров пенсионной системы) в первом чтении и обсуждение на комитете показало одно: все фракции, вне зависимости от кардинально противоположных позиций, сходятся в том, (что) необходимо что-то менять. Существующий размер пенсий никого не устраивает. Меры необходимо, с одной стороны, принимать для роста пенсий и для сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда — с другой", — приводятся слова Нилова на сайте Госдумы.

По его словам, члены думского комитета по труду и соцполитике, "обсуждая бюджет ПФР или отчет об исполнении бюджета фонда, каждый раз замечают, что этот дефицит растет и каждый раз покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета для того, чтобы все обязательства были выполнены".

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что механизм парламентских общественных слушаний позволит "непредвзято рассмотреть все варианты по увеличению бюджета ПФР". Он также отметил значимость слушаний в преддверии внесения в Госдуму проектов федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020–2021 годов, бюджета ПФР и других фондов.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.