В КБР военные ищут останки солдат времен Великой Отечественной войны

КРАСНОДАР, 15 авг — РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в высокогорье Приэльбрусья в рамках акции "Вахта памяти" вместе с поисковиками начали работу по обнаружению останков воинов, погибших в Великую Отечественную войну, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как сообщается, героико-патриотическая акция "Вахта памяти" стартовала в поселке Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики, она продлится до 19 сентября.

"В состав сводного поискового отряда вошли около 70 военнослужащих разведывательного батальона горной мотострелковой бригады ЮВО и представители поисковых организаций. Поисковики проведут работу на южных склонах Эльбруса в районах "Гарабаши", "Ледовая база" и "Старый Кругозор". Они будут работать на высоте от 3500 до 4000 метров над уровнем моря. В общей сложности будет обследовано около 15 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы используют современные миноискатели и другое спецоборудованием. "Все работы по поиску останков проводятся военнослужащими в рамках отработки учебных задач по боевой подготовке в условиях высокогорья", — сообщает пресс-служба.

Как отмечается, "Вахта памяти" в Приэльбрусье проводится с 2013 года. За прошедший период поисковики обнаружили останки более 170 советских воинов, а также более 4 тысяч фрагментов вооружения, боеприпасов и личных вещей военнослужащих.