В Подмосковье собрали гуманитарную помощь для жителей Забайкальского края

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Луховицах собрали гуманитарную помощь для пострадавших от паводков жителей Забайкальского края.
Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Забайкальского края проходила с 23 июля по 10 августа. Жители региона приносили вещи, средства гигиены, предметы быта, нескоропортящиеся продукты и канцелярские товары для учащихся к началу учебного года.
"Если каждый внесет свою лепту, пусть самую малую, это будет ощутимый вклад в подготовку ребят к новому учебному году", — заявил заместитель руководителя "Молодой Гвардии" Александр Толмачев. По его словам, организация всегда откликается на подобные призывы и оказывает содействие жителям регионов, оказывающихся в зоне чрезвычайной ситуации.
"Акцию по сбору гуманитарной помощи молодогвардейцы провели по всей стране", — сообщила руководитель "Молодой Гвардии" Московской области Линара Самединова. По ее словам, предметы первой необходимости привозили в Луховицы даже из соседних муниципалитетов.
"Хочется выразить благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принял участие в этой доброй акции", — сказал Александр Толмачев.
Груз с гуманитарной помощью для жителей Забайкалья будет отправлен в ближайшее время.