В Подмосковье собрали гуманитарную помощь для жителей Забайкальского края

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Луховицах собрали гуманитарную помощь для пострадавших от паводков жителей Забайкальского края.

Свыше 60 наименований предметов первой необходимости собрали в Луховицах для пострадавших от паводков жителей Забайкальского края. Мероприятие было организовано "Молодой Гвардией" Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360"

Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Забайкальского края проходила с 23 июля по 10 августа. Жители региона приносили вещи, средства гигиены, предметы быта, нескоропортящиеся продукты и канцелярские товары для учащихся к началу учебного года.

"Если каждый внесет свою лепту, пусть самую малую, это будет ощутимый вклад в подготовку ребят к новому учебному году", — заявил заместитель руководителя "Молодой Гвардии" Александр Толмачев. По его словам, организация всегда откликается на подобные призывы и оказывает содействие жителям регионов, оказывающихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Напомним, что регионы Забайкалья пострадали от сильного наводнения, вызванного затяжными дождями в начале июля. В результате оказались затопленными несколько тысяч домов, множество людей остались без крыши над головой. Кроме того, ливни частично уничтожили урожай и нанесли колоссальный ущерб агропромышленному комплексу.

"Акцию по сбору гуманитарной помощи молодогвардейцы провели по всей стране", — сообщила руководитель "Молодой Гвардии" Московской области Линара Самединова. По ее словам, предметы первой необходимости привозили в Луховицы даже из соседних муниципалитетов.

"Хочется выразить благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принял участие в этой доброй акции", — сказал Александр Толмачев.

Груз с гуманитарной помощью для жителей Забайкалья будет отправлен в ближайшее время.