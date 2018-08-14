Депутат Госдумы предложил установить в России единую цену на школьную форму

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить в России единую цену на школьную форму и отдавать заказы на ее пошив двум российским фабрикам.

По словам Чернышова, школьная форма во многом снижает уровень социального расслоения в классах. "Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше", — заявил РИА Новости Чернышов.

Парламентарий в то же время предложил установить единую цену на форму для учеников. "Необходимо закрепить цену на покупку школьной формы для разных возрастов и сделать ее минимальной и отдать нашим фабрикам во Владимирской и Псковской областях", — сказал Чернышов.

Депутат считает, что цена формы для учеников младших и средних классов не должна превышать трех тысяч рублей, для старшеклассников — четырех тысяч рублей.

"Ограничить цену тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики", — отметил Чернышов.