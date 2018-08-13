В Москве первая половина августа стала самой сухой за 70 лет

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Минимальное для первой половины августа количество осадков зафиксировано в Москве, сообщается на сайте "Метеоновости" в понедельник.
Отмечается, что в 2010 году, когда фиксировались многочисленные рекорды по жаре, выпало 17,5 миллиметра осадков. Также дожди проходили в знойном 1972 году, тогда за полмесяца выпало 5,8 миллиметра осадков.
"В 1970 году в этот же период было зафиксировано 5,9 миллиметра. В 1992 году количество осадков составило 5,1 миллиметра. Таким образом, нынешний год в лидерах по дефициту осадков за первую половину августа", — говорится на сайте.
При этом самым сухим август был в 1938 году, когда за весь месяц выпало менее 1 миллиметра осадков.
По прогнозам синоптиков, в середине текущей недели в столице ожидаются кратковременные дожди.