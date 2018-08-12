Медведев поздравил строителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12 августа поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником — Днем строителя, отметив их трудолюбие и преданность своему делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Строительная отрасль не только одна из важнейших сфер экономики – она меняет весь облик страны. Появляются новые промышленные и социальные объекты, культурные и развлекательные центры, уютные микрорайоны и зелёные зоны. За каждым строительным проектом – домом, школой, детским садом – стоят трудолюбивые, преданные своему делу люди", — говорится в поздравлении.

Медведев также отметил, что работникам предстоит наращивать объёмы строительства, реализовывать масштабные планы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, возводить современные детские сады, школы, больницы, а также делать города и посёлки удобными для жизни и привлекательными для гостей.