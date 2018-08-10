Нижегородские власти: Alfa Future People открывает регион для страны и мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Фестиваль Alfa Future People способствует развитию событийного туризма и открывает Нижегородскую область для страны и всего мира, заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе посещения международного фестиваля Alfa Future People.

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People открылся в поселке Большое Козино в Нижегородской области в пятницу. В этом году на фестивале работают 4 сцены, выступят свыше 100 диджеев. Гости AFP смогут послушать лекции о высоких технологиях, искусстве и бизнесе, посетить парк развлечений и принять участие в спортивных состязаниях.

"Такие фестивали, как Alfa Future People, открывают Нижегородскую область для страны и всего мира. Здорово, что такие масштабные мероприятия проводятся в Нижегородской области. Это развитие нашего туристического потенциала и событийного туризма", — отметил глава региона, осмотрев арт-объекты фестиваля, зону технологий и лекторий, зону спорта и главную сцену AFP.

В зоне технологий фестиваля Alfa Future People работают несколько шатров. На площадке "Лаборатория" собраны гаджеты из следующих сфер: медицина будущего, физическое развитие, экология и окружающая среда, личный комфорт. В этой зоне расположилась уникальная вертикальная агроферма, созданная художником-инженером из Санкт-Петербурга: специально к фестивалю в ней выращены зелень и салаты, закупленные на нижегородских предприятиях.

Здесь же представлен проект резидентов нижегородского технопарка "Анкудиновка" — компании "Кибернетика". Это инновационная разработка, которая позволит улучшить зрение с использованием технологии виртуальной реальности. Программно-аппаратный комплекс предназначен для лечения амблиопии, косоглазия и иных смежных офтальмологических дисфункций.

В шатре "Центр Связи" представлены различные технологичные методы коммуникаций: очки для социальных сетей, системы невербального общения, музыка будущего. Главный объект — первый в мире магазин, где валютой служат личные данные пользователей, — создан специально для фестиваля "Лабораторией Касперского".

В шатре "Космический музей" представлена выставка необычных технологий "вселенского" масштаба: чемодан-скутер АТТО, универсальный фонарик с набором для выживания, портативная эспрессо-машина.

Также на фестивале работает зона спорта. Впервые на AFP можно сдать нормы ГТО. Здесь пройдут соревнования по волейболу, футбольный фристайл, водное экстрим-шоу по флайборду, в котором участники сборной России покажут трюки на высоте более 15 метров, паря на водных струях.

"Впечатления очень яркие. Люди не только танцуют, но и проводят время в спортивной зоне и в зоне технологий, где можно ознакомиться с современными гаджетами. Например, магазин "Лаборатории Касперского" — это шаг к будущему цифровому миру", — поделился впечатлениями Никитин.

Фестиваль Alfa Future People впервые состоялся в июле 2014 года на территории поселка Большое Козино. Тогда его посетили более 30 тысяч человек, в 2015 – 35 тысяч, в 2016 – 40 тысяч, в 2017 – 35 тысяч. В 2018 году организаторы ожидают 50 тысяч гостей.

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