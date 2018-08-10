Депутат Слуцкий рассказал о подмосковном доме своей дочери

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о доме своей дочери в Подмосковье.

Ранее "Новая газета" сообщила, что дочь Леонида Слуцкого владеет домом в подмосковном поселке, стоимость которого — примерно 140 миллионов рублей. Издание пишет, что депутат оставил без ответа звонки и вопросы журналиста.

"С упорством, достойным лучшего применения, данное СМИ спрашивает, откуда, мол, у меня деньги? Я на него уже отвечал, но для непримиримых "борцов с коррупцией" могу повторить: в бизнесе заработал все, что мне необходимо. Получив депутатский мандат, а было это в далеком 2000 году, что-то, как и многие мои коллеги, продал, что-то передал в доверительное управление друзьям. И никогда ничего не скрывал, в моей декларации всегда были объекты куда дороже, чем дом детей в "Миллениуме" (элитный коттеджный поселок "Миллениум парк" в Московской области — ред.)", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что дом строил будущий муж дочери, а он только "немного помог" со стройкой.

"У них с мужем свой бизнес, которого вполне хватает и на семью, и на машину, и даже на некоторую благотворительность", — пояснил депутат.

По мнению парламентария, запрос "Новой газеты" был адресован ему в ультимативной форме.

"Первого августа я получил запрос от журналиста "Новой газеты" Олеси Шмагун, которая в ультимативной форме потребовала до 18.00 2 августа ответить на вопросы, связанные с имуществом моей дочери. Ультиматумов не приемлю, поэтому дождался выхода статьи, а теперь извольте, поскольку скрывать мне нечего", — добавил он.