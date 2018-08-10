В Москве будут курсировать тематические автобусы о достопримечательностях

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В наземном транспорте столицы запустили проект "Расскажи о Москве", в рамках которого пассажиров познакомят с достопримечательностями столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса" в пятницу.

В рамках проекта на улицы Москвы выйдут тематические автобусы, которые расскажут горожанам о столичных достопримечательностях, причем первый автобус, посвященный московскому зоопарку, уже начал курсировать по маршруту №116.

"Маршрут № 116 связывает Фили и Белорусский вокзал и проходит мимо Московского зоопарка. В рамках проекта мы запустим еще несколько специально оформленных автобусов – они расскажут москвичам о ВДНХ, Парке Горького – достопримечательностях и местах притяжения, популярных у горожан и туристов", – рассказали в пресс-службе.

В "Мосгортрансе" отметили, что тематический наземный транспорт будет курсировать на маршрутах, которые проходят около знаковых культурных объектов столицы.