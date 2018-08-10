Футбольный турнир UTLC Cup 2018 среди юношей пройдет 14-19 августа в Москве

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Международный футбольный турнир UTLC Cup 2018 среди юношей U-14 из стран Европы и Азии пройдет в Москве с 14 по 19 августа, сообщает пресс-служба Кубка ОТЛК.

В соревнованиях примут участие восемь команд: "Рома" (Италия), "Гамбург" (Германия), "Спарта" (Чехия), "БАТЭ" (Белоруссия), "Локомотив" (Россия), "Астана" (Казахстан), "Ханчжоу Гринтаун" (Китай) и "Иокогама Маринос" (Япония). UTLC Cup 2018 стартует 14 августа с пресс-конференции в Москве с участием футболистов московского "Локомотива" Алексея Миранчука и Бенедикта Хеведеса. Матчи пройдут с 15 по 19 августа на "Сапсан Арене" в Черкизове, а финальная игра и церемония награждения состоятся 19 августа на "РЖД Арене", где в этот день пройдет развлекательный фестиваль "ЛокоЛэнд".

UTLC Cup учреждён АО "Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс" (АО "ОТЛК ЕРА") совместно с футбольным клубом "Локомотив" в качестве социального проекта, объединяющего страны Евразийского континента. Официальным партнёром проекта выступает ОАО "РЖД". АО "ОТЛК ЕРА", созданное железнодорожными администрациями России, Белоруссии и Казахстана, является оператором железнодорожных транзитных контейнерных сервисов в сообщении Китай/Юго-Восточная Азия — ЕС и в обратном направлении.

"Соперничество в одном турнире разных по стилю и традициям футбольных стран — это возможность уже сегодня увидеть будущие футбольные "звёздочки", которые, не сомневаюсь, совсем скоро будут восхищать нас своей игрой на лучших стадионах мира", — привели в пресс-службе слова президента АО "ОТЛК ЕРА" Алексея Грома.