МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что не поддерживает идею обязать молодоженов перед свадьбой заключать брачный контракт и соответствующее обращение на ее имя от депутата заксобрания Ленобласти пока не видела.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил RT, что направил на имя Плетневой обращение с предложением сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Депутат полагает, что услуги специалистов, помогающих составить документ, должны бесплатно предоставлять в районных отделениях ЗАГСов.

"Он мне (обращение), может, и направил, но мы в отпуске, как вам известно, поэтому я ничего не видела, и сотрудники аппарата комитета мне тоже ничего не сообщали. Это должно быть не письмо, а законопроект на рассмотрение", — сказала РИА Новости Плетнева.

При этом глава думского комитета отметила, что сам Петров не является субъектом права законодательной инициативы, то есть внести законопроект в Госдуму не может, но такая возможность есть у заксобрания Ленинградской области. По словам Плетневой, если инициатива все же поступит в Госдуму, ее не поддержат.

"Я считаю, что насильственно обязать в законе, в Семейном кодексе, чтобы у нас обязательно был брачный контракт, – это недопустимо. Это желание самих брачующихся. Если такая инициатива будет внесена, я считаю, что это не пройдет", — заявила депутат.