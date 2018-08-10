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Общество

Медведев не исключил уголовного наказания за увольнение пожилых работников

(обновлено: 07:18 10.08.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Камчатский крайРабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Камчатский край
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил ужесточение административной и введение уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.

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"Сейчас готовятся предложения, очень разные, вплоть до введения жесткой административной и уголовной ответственности за увольнение таких работников", — сказал Медведев в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника в Камчатском крае.

Как отметил премьер, "если такие предложения будут сделаны и они будут поддержаны парламентом и президентом, это создаст достаточно серьезные гарантии".

Глава правительства подчеркнул, что "в каждом таком случае необходимо будет разбираться". В качестве примера Медведев привел норму уголовного законодательства, запрещающую увольнять женщину, находящуюся в декретном отпуске. "Я думаю, что подобную систему гарантий необходимо создавать и в отношении лиц зрелого возраста. Это совершенно нормально", — считает премьер.

Сотрудница во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Почему в мире растет число работающих пенсионеров
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собрать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент. Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

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Общество
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Петров
Господи, ну какая же чушь. Скажем у меня престарелый на стройке. Даю ему задание, поднимать смесь на 18 этаж. Лифт не работает. Полторы тонны. Всё, он или сам уволится, или в реанимации окажется. По моему несоответствие занимаемой должности никто не отменял. Можно перевести на другую, менее оплачиваемую должность. Можно проще, уволить раньше, скажем в 50. Не сработает это, как вы там не придумывайте. Работодатель что хочет, то и сделает. И умоляю, ну хватит на первом гонять про пенсионеров, которые не хотят пенсию получать. Вы лучше покажите доярку, токаря, шахтёра, дальнобойщика которые до смерти пахать хотят без пенсии. Ну что вы какие то гламурные лица откапываете. Референдум покажет, чего люди на самом деле хотят. Но власть ведь это проигнорирует.
07:13
10.08.2018
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Коля Тряпкин
Благодетель наш!А как насчет наказания за бездарно потраченные взносы в пенсионный фонд?
07:28
10.08.2018
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