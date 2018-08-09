В Минздраве не поддержали идею запрета продажи алкоголя на открытых полках

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Предложение продавать алкоголь в продуктовых магазинах в отдельных залах или закрытых шкафах не поможет в борьбе с алкоголизмом, это недостаточная мера, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ранее запретить продажу алкоголя в продуктовых магазинах на открытых полках, а размещать эту продукцию в отдельных залах или закрытых шкафах по аналогии с табаком.

"Собственно и так в больших магазинах он отдельно продается, в отдельно отгороженных местах, но это не решение проблемы. Все равно люди знают, где за углом эта комната находится, так что, я думаю, что это недостаточная мера", — сказал Брюн.

Он добавил, что в идеале алкоголь нужно продавать в отдельных магазинах, не связанных с продуктами.