В Минздраве не поддержали идею запрета продажи алкоголя на открытых полках

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Предложение продавать алкоголь в продуктовых магазинах в отдельных залах или закрытых шкафах не поможет в борьбе с алкоголизмом, это недостаточная мера, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
"Собственно и так в больших магазинах он отдельно продается, в отдельно отгороженных местах, но это не решение проблемы. Все равно люди знают, где за углом эта комната находится, так что, я думаю, что это недостаточная мера", — сказал Брюн.
Он добавил, что в идеале алкоголь нужно продавать в отдельных магазинах, не связанных с продуктами.