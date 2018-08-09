МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Действующий перечень школьных олимпиад сократится на 17 позиций в 2018/19 учебном году, следует из проекта приказа, текст которого размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа Минобрнауки РФ должен быть утвержден по согласованию с министерством просвещения РФ. Согласно документу, в перечень школьных олимпиад войдет 72 позиции. На данный момент приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2017 года насчитывает 97 школьных олимпиад.

В феврале министр образования и науки РФ Ольга Васильева говорила, что количество олимпиад должно сокращаться. Ранее Васильева заявила в интервью РИА Новости, что 40% призеров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам министра, 30% выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Позже она заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад.