Глава МЧС поручил ДФО подготовиться к циклонам в конце августа

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — РИА Новости. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в ходе визита в Хабаровск, где прошел гребень паводка на Амуре, отметил, что все службы должны быть готовы к циклонам, которые еще могут накрыть Дальний Восток в конце августа — начале сентября, сообщает правительство края.

В четверг Зиничев прибыл в Хабаровск, где с губернатором края Вячеславом Шпортом провел оперативное совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе. Отмечено, что гребень паводка сместился от Хабаровска и сейчас находится в районе села Елабуга Хабаровского района. Уровень воды у краевой столицы постепенно снижается и сейчас составляет 478 сантиметров. Остаются подтопленными более 200 дачных участков на островах у Хабаровска. Пока заявлений об ущербе от граждан не поступало. По оценкам специалистов, вода ни с рек Сунгари и Уссури, ни с гидроэлектростанций не окажет негативного влияния на развитие ситуации.

"Глава МЧС Евгений Зиничев, в свою очередь, подчеркнул, что всем службам нужно по-прежнему быть готовыми к возможным неблагоприятным погодным условиям, особенно в конце августа — начале сентября. Именно в это время в Приморье и на юге Хабаровского края могут проходить циклоны с сильными дождями", — говорится в сообщении.

По словам Шпорта, к прохождению паводка в крае подготовились, дополнительных сил и средств не требуется.

"Сегодня необходимо продолжать мониторинг ситуации, вплоть до прохождения гребня паводка у Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре", — добавил Шпорт.

Ранее сообщалось, что из-за постоянных дождей в Приамурье вырос уровень воды в Амуре и малых реках. Специалисты отмечали, что при пике паводка уровень реки может превысить пять метров (неблагоприятный уровень — 4,5 метра, опасный — шесть метров). Глава МЧС Евгений Зиничев заявлял, что Хабаровску ничего не угрожает, но 3-4 тысячи дачных участков могут оказаться подтопленными.