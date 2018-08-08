УФА, 8 авг – РИА Новости. Власти Башкирии выплатят по миллиону рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае, сообщили в правительстве региона.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром на севере Красноярского края. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. Среди них семь человек были уроженцами Башкирии.

"По распоряжению главы Башкортостана Рустэма Хамитова семьям погибших уроженцев республики в крушении вертолета 4 августа на северо-западе Красноярского края будет оказана материальная помощь по одному миллиону рублей", — сообщили в республиканском правительстве.