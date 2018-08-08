МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Количество автомобилей в Москве достигло 4,5 миллиона, в целом в Москве и Подмосковье насчитывается более семи миллионов машин, и по этому показателю московская агломерация обгоняет многие европейские города, сообщил кандидат в мэры столицы и действующий глава города Сергей Собянин на встрече с экспертами в области экологии в своём предвыборном штабе.

"С каждым годом увеличивается количество машин на наших улицах. Для справки скажу, что за последние семь лет количество машин в Москве увеличилось на один миллион и достигло астрономической цифры — 4,5 миллиона и в Подмосковье около трех миллионов. В нашей агломерации больше семи миллионов машин. Мы уже догнали и перегнали многие европейские города по этому показателю", — сказал Собянин на круглом столе в среду.

Он добавил, что транспорт даёт 90% всех загрязнений атмосферы, в связи с чем власти города ужесточают требования к классу бензина (не ниже Евро-5) и развитию электротранспорта.

Ранее правительство Москвы приняло решение отказаться от закупки с 2021 года автобусов для работы на городских маршрутах на традиционном моторном топливе и приобретать вместо них электробусы. Так, в мае 2017 года было принято решение о закупке 300 электробусов ежегодно в период 2018–2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет. Аукционы на поставку электробусов в Москву выиграли автопроизводители "Камаз" и ГАЗ, каждый производитель выпустит по 100 электробусов.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.