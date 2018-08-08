Минтранс предложил повысить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте, перед приближающимся поездом или на запрещающий сигнал светофора до 2 тысяч рублей с нынешних 100 рублей, следует из подготовленного министерством проекта поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Действующий закон содержит следующую формулировку: проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей.

"Проход по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора, а при отсутствии светофора – перед приближающимся железнодорожным подвижным составом, переход через железнодорожные пути в неустановленных местах, а также нахождение на железнодорожных путях, в том числе хождение по ним, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч рублей", — говорится в предлагаемых Минтрансом изменениях.

Целью проекта, поясняется в материалах, является обеспечение безопасности граждан, снижение травматизма людей в зоне движения железнодорожного подвижного состава. Минтранс в настоящее время отмечает случаи травмирования людей подвижным составом из-за нарушений правил поведения на путях, что ведет к невосполнимым человеческим потерям и увеличению расходов владельца инфраструктуры.

Отмечается, что, несмотря на принимаемые РЖД меры по снижению непроизводственного травматизма, за 6 месяцев 2018 года в зонах движения поездов на инфраструктуре общего пользования травмировано 1,138 тысячи граждан, из них 777 погибло. Самыми распространенными нарушениями являются переход через пути в неустановленных местах и перед близко идущим поездом.

"Увеличение административной ответственности за совершение указанных правонарушений в виде увеличения штрафной санкции до 2 тысяч рублей будет способствовать снижению случаев непроизводственного травматизма, так как действующий размер штрафа не соответствует степени общественной опасности", — пишет Минтранс.