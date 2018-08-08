Режим ЧС сняли в Новосибирской области, где были сорваны сроки посевной

НОВОСИБИРСК, 8 авг – РИА Новости. Власти Новосибирской области отменили режим ЧС, введенный в регионе в начале июня из-за срыва сроков посевной кампании в связи с аномально холодным и дождливым маем, сообщает в среду облправительство.

В начале июня в Новосибирский области в связи со срывом сроков посевной кампании ввели режим ЧС. На тот период темпы посевной оказались самыми низкими как минимум за последние 10 лет. Сев пшеницы было решено продлить.

"Режим чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области, который был введен в июне из-за неблагоприятных метеорологических явлений, отменен", — говорится в сообщении. Соответствующее постановление правительства региона подписал врио губернатора Андрей Травников.

И.о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко пояснил, что отмена режима ЧС вводится с момента подписания документа – 7 августа. Кроме того, это не повлияет на ранее достигнутые договоренности с федеральным центром о неприменении штрафных санкций к региону за невыполнение ранее заложенных нормативов по производству сельхозпродукции.

Новосибирская область входит в двадцатку ведущих регионов России по сбору зерновых.