В Совфеде поддержали проект об освобождении тяжелобольных заключенных

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию правительственного законопроекта о внесении изменений в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса, направленного на совершенствование нормативно-правового регулирования порядка освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Как сообщил председатель комитета Андрей Клишас, реализация документа послужит "защите конституционно значимых ценностей".

Правительство РФ в начале июля одобрило законопроект, предполагающий, что кабинет министров сможет определять порядок направления на медицинское освидетельствование осужденных, просящих об освобождении от наказания из-за болезни. Документ устанавливает полномочия правительства России по определению порядка и основания направления на медицинское освидетельствование осужденных, ходатайствующих об освобождении или представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью. Кроме того, законопроект предусматривает, что при невозможности самостоятельного обращения осужденного в суд с ходатайством об освобождении начальник учреждения или органа, исполняющего наказание, будет иметь право внести в суд представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

"Принятие законопроекта послужит достижению баланса соответствующих публичных и частных интересов и защите конституционно значимых ценностей", — заявил Клишас, которого цитирует пресс-служба Совета Федерации.