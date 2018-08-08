По закону о "дне за полтора" освободили первых 167 осужденных

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские суды по закону о "дне за полтора" освободили из мест лишения свободы 167 осужденных, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Еще 86 заключенным снизили сроки наказания.

К 3 августа в суды для приведения приговора в соответствие с принятым законом направили материалы на 30,5 тысячи осужденных, пока рассмотрено 253 дела.

По данным ФСИН, закон может коснуться до ста тысяч человек.

Одним из освобожденных в связи с перезачетом дней стал лидер скандально известной хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев. Он вышел из московского СИЗО "Лефортово".

В июле Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а в колонии-поселении — за два дня.