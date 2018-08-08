РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Во Владивостоке установят памятник советскому разведчику Рихарду Зорге

03200
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкСоветский разведчик Рихард ЗоргеСоветский разведчик Рихард Зорге
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Памятник знаменитому советскому разведчику Рихарду Зорге, который был казнен в 1944 году в Японии, планируют установить во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации города.

Элементы обмундирования бойцов, погибших в октябре 1941, найденные членами Военно-исторического объединения Front Line во время раскопок на острове Сааремаа
© Фото : Военно-историческое объединение "Front Line"
На острове Сааремаа поисковики нашли останки бойцов Красной армии

В администрации Владивостока под руководством главы города Виталия Веркеенко прошло совещание по вопросу установки скульптурной композиции Рихарду Зорге.

"Седьмого ноября 2012 года в сквере, носящем имя Рихарда Зорге… был открыт закладной камень. На его месте и планируется установить памятник знаменитому советскому разведчику, который был казнен в 1944 году. По словам военных ветеранов, он был теснейшим образом связан с Владивостоком, был дважды в нашем городе – в 1926 и 1935 году, и именно сюда шли его шифровки", — говорится в сообщении.

Администрация города напомнила, что именно донесения Зорге позволили сделать вывод о том, что японцы не откроют второй фронт и не вступят в войну с СССР, поэтому с Дальнего Востока более 30 дивизий отправили в помощь фронту на запад.

Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Алла Шестерикова отметила, что памятник может быть изготовлен и установлен только на частные деньги.

"Форму этого памятника необходимо утвердить у профессионального сообщества – архитекторов, а также общественности города. Как только будет утвержден внешний вид скульптуры и смета – мы начнем поиск меценатов", — рассказал Веркеенко.

Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Эстонии перезахоронили останки 71 бойца Красной армии
Рихард Зорге родился 4 октября (22 сентября по старому стилю) 1895 года в Баку. В 1914 году вступил добровольцем в немецкую армию и принял участие в Первой мировой войне. На полях сражений был трижды ранен. В 1919 году вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1924 году Зорге уехал в Москву и принял советское гражданство.

В 1929 году он был завербован руководителем советской военной разведки Яном Берзиным и выполнял задания за границей. Работал под псевдонимами — Ика Рихардович Зонтер, Рамзай, Инсон и др. Успешно действовал в Китае в 1930–1932 годах, создал агентурную сеть, передававшую ценную информацию. Вернувшись из Китая в Германию, Зорге наладил связи с военной разведкой и гестапо, вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДРП).

Зорге и его группа внесли большой вклад в сдерживание возможности войны между Японией и СССР и предупреждение войны в Европе. За четыре месяца до нападения Германии на Советский Союз Зорге информировал советское правительство о дате начала Великой Отечественной войны. 18 октября 1941 года Рихард Зорге и его помощники были арестованы японскими властями. 7 ноября 1944 года он был казнен в токийской тюрьме.

В 1964 году Рихарду Зорге посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Именем Зорге названы улицы в Москве, Липецке, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также в столице Казахстана — Астане. В Баку, где родился разведчик, работает дом-музей Зорге, его именем названа одна из главных улиц города.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена