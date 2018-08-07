В ГД внесли проект о полномочиях президента при присвоении гражданства

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение Государственной Думы проект закона, которым предлагается наделить президента РФ полномочием определять категории иностранных граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке, следует из электронной базы данных Госдумы.

"Проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "O гражданстве Российской Федерации" (далее — законопроект) предлагается наделить президента Российской Федерации полномочием определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — иностранный гражданин), имеющих право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, предоставление такого права президенту "позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты и (или) смена политического режима".

Законопроектом также предусмотрено упрощение приема в гражданство РФ для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших разрешение на временное проживание в России или вид на жительство. Согласно документу, этим гражданам предлагается предоставить право подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

Как отмечается, положения законопроекта, касающиеся упрощения процедуры приема в гражданство РФ участников государственной программы, распространяются на все категории таких участников, находящихся в России.

"С точки зрения социально-экономических и иных последствий ожидается, что принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав", — отмечается в документе.