"Победа" обжалует решение Верховного суда по ручной клади

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" намерена обжаловать решение Верховного суда РФ, подтвердившего бесплатный провоз ряда вещей в салоне самолета сверх нормы ручной клади, сообщил журналистам гендиректор лоукостера Андрей Калмыков.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России во вторник отклонила иск низкобюджетной авиакомпании "Победа" к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади.

"Мы будем это решение обжаловать", — сказал Калмыков, добавив, что в случае, если "Победе" не удастся добиться пересмотра правил провоза ручной клади, лоукостеру придется пересмотреть свои правила.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.

"Победа" решила оспорить правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как заявлял Калмыков, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100-процентная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см), сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно.