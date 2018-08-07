Юристы оценили вероятность отмены лишения прав за выезд на встречку

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости юристы скептически оценивают уместность предложения депутатов ЛДПР, которые выступили с инициативой исключить лишение водительских прав из санкций за выезд водителя на встречную полосу и заменить его на штраф в размере 5 тысяч рублей.
"За выезд на встречку суд не всегда наказывает лишением прав, учитываются все обстоятельства дела. В Москве и Московской области машин очень много, и смягчать правила дорожного движения не имеет смысла, поскольку водители в этом случае будут относиться к правилам с пренебрежением, создавать эти аварийные ситуации. В судах применяют наказание в виде штрафа, если подсудимый докажет, что он не предоставлял опасности", — рассказала РИА Новости адвокат Екатерина Мурзакова.
Ее коллега, судебный юрист Натан Будовниц также скептически смотрит на перспективы законопроекта, отмечая, впрочем, уместность дискуссии в этом вопросе.
"Например, иногда нарушением считается пересечение за полосу одного колеса. У нас есть две параллельные статьи. Одна – объезд препятствия, за которую не предусмотрено лишения прав. Вторая – сам выезд на встречную, она предусматривает лишение прав. Если колесо пересекло линию, сотрудник ГИБДД может составить протокол по этому нарушению. Беда кроется в том, что неважно, какой характер был у этого нарушения, здесь все, что укажет водитель Госавтоинспекции, будет судом воспринято как факт. У нас сотрудник ГИБДД считается априори лицом незаинтересованным. Водителю крайне редко удается что-то доказать в этом случае", — заключил собеседник агентства.