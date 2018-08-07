Юристы оценили вероятность отмены лишения прав за выезд на встречку

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости юристы скептически оценивают уместность предложения депутатов ЛДПР, которые выступили с инициативой исключить лишение водительских прав из санкций за выезд водителя на встречную полосу и заменить его на штраф в размере 5 тысяч рублей.

По текущему законодательству, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, не связанный с объездом препятствия, грозит водителю либо штрафом в 5 тысяч рублей, либо лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. Также законопроект предлагает пересмотреть сроки лишения прав за повторное нарушение. Опрошенные РИА Новости юристы прокомментировали законопроект.

"За выезд на встречку суд не всегда наказывает лишением прав, учитываются все обстоятельства дела. В Москве и Московской области машин очень много, и смягчать правила дорожного движения не имеет смысла, поскольку водители в этом случае будут относиться к правилам с пренебрежением, создавать эти аварийные ситуации. В судах применяют наказание в виде штрафа, если подсудимый докажет, что он не предоставлял опасности", — рассказала РИА Новости адвокат Екатерина Мурзакова.

Ее коллега, судебный юрист Натан Будовниц также скептически смотрит на перспективы законопроекта, отмечая, впрочем, уместность дискуссии в этом вопросе.

"Мне кажется, это предложение не пройдет. Дело в том, выезд на встречную полосу – нарушение достаточно серьезное по общественной опасности, которое чревато серьезными последствиями", — сказал он. При этом Будовниц считает, что некоторые доводы у этого предложения "очень здравые".

"Например, иногда нарушением считается пересечение за полосу одного колеса. У нас есть две параллельные статьи. Одна – объезд препятствия, за которую не предусмотрено лишения прав. Вторая – сам выезд на встречную, она предусматривает лишение прав. Если колесо пересекло линию, сотрудник ГИБДД может составить протокол по этому нарушению. Беда кроется в том, что неважно, какой характер был у этого нарушения, здесь все, что укажет водитель Госавтоинспекции, будет судом воспринято как факт. У нас сотрудник ГИБДД считается априори лицом незаинтересованным. Водителю крайне редко удается что-то доказать в этом случае", — заключил собеседник агентства.