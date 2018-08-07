РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Юристы оценили вероятность отмены лишения прав за выезд на встречку

(обновлено: 17:22 07.08.2018)
03071
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы. Архивное фотоСотрудник ГИБДД проверяет документы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости юристы скептически оценивают уместность предложения депутатов ЛДПР, которые выступили с инициативой исключить лишение водительских прав из санкций за выезд водителя на встречную полосу и заменить его на штраф в размере 5 тысяч рублей.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Депутат Лысаков оценил идею ЛДПР смягчить наказание за выезд на встречку
По текущему законодательству, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, не связанный с объездом препятствия, грозит водителю либо штрафом в 5 тысяч рублей, либо лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. Также законопроект предлагает пересмотреть сроки лишения прав за повторное нарушение. Опрошенные РИА Новости юристы прокомментировали законопроект.

"За выезд на встречку суд не всегда наказывает лишением прав, учитываются все обстоятельства дела. В Москве и Московской области машин очень много, и смягчать правила дорожного движения не имеет смысла, поскольку водители в этом случае будут относиться к правилам с пренебрежением, создавать эти аварийные ситуации. В судах применяют наказание в виде штрафа, если подсудимый докажет, что он не предоставлял опасности", — рассказала РИА Новости адвокат Екатерина Мурзакова.

Ее коллега, судебный юрист Натан Будовниц также скептически смотрит на перспективы законопроекта, отмечая, впрочем, уместность дискуссии в этом вопросе.

Мужчина за рулем автомобиля
© Fotolia / Giuseppe Porzani
В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречку
"Мне кажется, это предложение не пройдет. Дело в том, выезд на встречную полосу – нарушение достаточно серьезное по общественной опасности, которое чревато серьезными последствиями", — сказал он. При этом Будовниц считает, что некоторые доводы у этого предложения "очень здравые".

"Например, иногда нарушением считается пересечение за полосу одного колеса. У нас есть две параллельные статьи. Одна – объезд препятствия, за которую не предусмотрено лишения прав. Вторая – сам выезд на встречную, она предусматривает лишение прав. Если колесо пересекло линию, сотрудник ГИБДД может составить протокол по этому нарушению. Беда кроется в том, что неважно, какой характер был у этого нарушения, здесь все, что укажет водитель Госавтоинспекции, будет судом воспринято как факт. У нас сотрудник ГИБДД считается априори лицом незаинтересованным. Водителю крайне редко удается что-то доказать в этом случае", — заключил собеседник агентства.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена