В ГД ответили на идею сузить "радиусы трезвости" вокруг детских учреждений

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Инициатива Минпромторга по сужению "радиуса трезвости" вблизи образовательных учреждений является антисоциальной инициативой, которая будет провоцировать подростков на употребление алкоголя, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Минпромторг направил в кабинет министров новый вариант постановления правительства, который подразумевает некоторые послабления для бизнеса. В документе зафиксированы максимальные "радиусы трезвости" в 20–50 метров, рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства. Сейчас расстояние от предприятий, торгующих спиртным, до образовательных и медицинских учреждений может составлять 300 метров. Это, по мнению ведомства, мешает торговле: сокращает количество магазинов и обороты сетей.

"Я категорически против того, чтобы сократить максимальные значения для "радиусов трезвости" до 20–50 м. Во-первых, отменить существующие ограничения — значит, спровоцировать увеличение потребления алкоголя, в том числе среди детей и молодежи. Во-вторых, это антисоциальная инициатива, если вспомнить о том, что мы хотим увеличить продолжительность жизни в России до 80-ти лет. Кроме того, это пагубно скажется не только на здоровье, но и на криминогенной обстановке", — сказал Огуль РИА Новости.

Он пояснил, что в поведении подростков развита подражательность. Таким образом, если они постоянно будут видеть рядом со школой употребляющих алкоголь, то это обязательно будет их провоцировать эту вредную привычку.

"Инициатива Минпромторга не нова. В конце прошлого года говорили об этом же. Если это предложение примут, спиртное вновь появится в магазинах в непосредственной близости от социально значимых объектов — школ, например, или детсадов. Так, собственно, было до 2012 года, и от этого мы ушли. С тех пор о послаблениях для продавцов алкоголя говорят чуть ли не каждый год. Бизнес пытается лоббировать свои интересы — это же очевидно", — добавил депутат.