В ГД ответили на идею сузить "радиусы трезвости" вокруг детских учреждений

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Инициатива Минпромторга по сужению "радиуса трезвости" вблизи образовательных учреждений является антисоциальной инициативой, которая будет провоцировать подростков на употребление алкоголя, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"Я категорически против того, чтобы сократить максимальные значения для "радиусов трезвости" до 20–50 м. Во-первых, отменить существующие ограничения — значит, спровоцировать увеличение потребления алкоголя, в том числе среди детей и молодежи. Во-вторых, это антисоциальная инициатива, если вспомнить о том, что мы хотим увеличить продолжительность жизни в России до 80-ти лет. Кроме того, это пагубно скажется не только на здоровье, но и на криминогенной обстановке", — сказал Огуль РИА Новости.
Он пояснил, что в поведении подростков развита подражательность. Таким образом, если они постоянно будут видеть рядом со школой употребляющих алкоголь, то это обязательно будет их провоцировать эту вредную привычку.