Кириенко заявил о важности развития форума "Территория смыслов на Клязьме"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 7 авг — РИА Новости. Всероссийский образовательный молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме" должен развиваться, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Форум должен развиваться. На мой взгляд, то, что остается неизменным, рано или поздно загибается. Конечно, он должен развиваться, с технологической точки зрения развиваться", — сказал Кириенко журналистам.

Крупнейший всероссийский образовательный молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит в России в четвертый раз. Как ожидается, в этом году он соберет порядка шести тысяч участников из всех регионов страны.

Форум, организатором которого выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), продлится по 12 августа. Среди участников мероприятия — студенты и аспиранты профильных специальностей, а также молодые специалисты (от 18 до 30 лет), чья сфера деятельности связана с тематикой заездов. Целью форума организаторы заявляют содействие формированию и развитию профессиональных молодежных сообществ и пониманию собственных возможностей в родной стране.