Кириенко заявил о важности развития форума "Территория смыслов на Клязьме"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 7 авг — РИА Новости. Всероссийский образовательный молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме" должен развиваться, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Крупнейший всероссийский образовательный молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит в России в четвертый раз. Как ожидается, в этом году он соберет порядка шести тысяч участников из всех регионов страны.
Форум, организатором которого выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), продлится по 12 августа. Среди участников мероприятия — студенты и аспиранты профильных специальностей, а также молодые специалисты (от 18 до 30 лет), чья сфера деятельности связана с тематикой заездов. Целью форума организаторы заявляют содействие формированию и развитию профессиональных молодежных сообществ и пониманию собственных возможностей в родной стране.