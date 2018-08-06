Госдума может в осеннюю сессию принять закон об отмене роуминга

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Государственная дума может в ходе осенней сессии принять закон о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России, сообщил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли соответствующую инициативу на рассмотрение ГД в июне прошлого года. Согласно пояснительной записке к документу, проект федерального закона направлен на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте. Проект прошел первое чтение в Госдуме в начале июля.

"Мы рассчитываем в ходе осенней сессии принять давно ожидаемый гражданами закон, предусматривающий отмену национального роуминга и устанавливающий принцип единой тарификации для услуги голосового вызова в сетях сотовых операторов. После его подписания президентом и вступления в силу граждане нашей страны смогут спокойно путешествовать по России, не беспокоясь о дополнительных затратах на связь и сохраняя привычную вовлеченность в общение и единую информационную среду", — цитирует Левина пресс-служба комитета.

Как отметил Левин, опасения, связанные с тем, что с отменой роуминга операторы поднимут цены на услуги связи, не имеют серьезных экономических оснований. По словам главы думского комитета, емкость инфраструктуры магистральных каналов связи, через которые передаются, в том числе голосовые вызовы операторов мобильной связи, "колоссальна и в большей своей части загружена интернет-трафиком".

"Вместе с тем, при подготовке данного законопроекта ко второму чтению нужно учесть его влияние на работу локальных операторов, чтобы изменения, предполагаемые законом обеспечили сохранение возможностей по выбору оператора для пользователя", — отметил Левин.

Он добавил, что также осенью планируется принять закон, которым устанавливается обязанность операторов связи и вещания устанавливать радиооборудование в местах, указанных в лицензии, не позднее чем в тридцатидневный срок после получения на это разрешения.