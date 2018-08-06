МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор следит за качеством воды в пострадавших от дождевого паводка Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Тыва, и Амурской области, а также проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха Республике Якутия на территориях, граничащих с зонами лесных пожаров.

"Усиленный лабораторный контроль качества питьевой воды на территориях, пострадавших от подтопления, а также усиленное обеззараживание питьевой воды на водозаборах в Забайкальском крае, где сохраняется высокий уровень паводковых вод, обеспечивает профилактику роста инфекционной заболеваемости. Контроль проведения обеззараживания питьевой воды также осуществляется на всех ранее подтопленных территориях", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзором организовано оповещение населения о необходимости отстаивания и кипячения воды перед использованием, также на контроле находится обеспечение населения бутилированной и доставляемой водовозами питьевой водой.

Уточняется, что, по состоянию на 5 августа, пункты временного размещения (ПВР) пострадавших от подтопления людей имеются только в Забайкалье. Проводимые специалистами Роспотребнадзора проверки всех организованных пунктов временного размещения обеспечивают оценку условий размещения, водоснабжения и питания людей, размещенных в ПВР.

Также ведомство следит за инфекционной заболеваемостью в зонах риска. Уровни инфекционной заболеваемости на всех территориях, ранее подвергшихся подтоплению, не превышают показателей заболеваемости июня-июля 2017 года, что также обеспечивается продолжающейся иммунизацией населения. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях остается стабильной. Роспотребнадзор продолжает мониторинг схода воды на объектах, подлежащих санитарной очистке и дезинфекции, для чего задействованы более 20 бригад.

"В связи с продолжающимися природными пожарами территориальными органами и организациями Роспотребнадзора продолжают осуществляться мероприятия по мониторингу качества атмосферного воздуха на территории населенных мест Республики Саха (Якутия)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошедший период на территории граничащих с природными пожарами населенных пунктов отобрано более 450 проб атмосферного воздуха на содержание продуктов горения. По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов не установлено.

Роспотребнадзор по Республике Саха через СМИ ежедневное информирует населения о состоянии воздуха населенных мест и мерах профилактики в зонах задымления. Кроме того, руководителям летних оздоровительных лагерей, оказавшихся в зоне задымления направлена информация о проведении соответствующих профилактических мероприятий.