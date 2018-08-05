Синоптики пообещали москвичам "температурную пилу"

Женщина идет по Фрунзенской набережной в Москве во время дождя. Архивное фото

Женщина идет по Фрунзенской набережной в Москве во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С понедельника жителей Москвы и Московской области ожидает "температурная пила", сообщили в погодном центре "Фобос".

Под этим термином синоптики подразумевают резкие перепады температуры.

"Если в понедельник днем в Москве по-прежнему все еще довольно тепло, +26…+28 градусов, то во вторник прорвётся холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными ливнями, грозами, порывистым ветром и понижением температурного фона", — отмечается в сообщении.

Так, во вторник днем температура в Москве не превысит отметку в +22 градуса, а в ночь на среду опустится до +11 градусов.

Однако уже в четверг и пятницу ожидается теплая солнечная погода: температура будет повышаться, осадки маловероятны.

Завершится неделя очередным похолоданием. Столбики термометров снова начнут опускаться, возможны дожди.