РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Лучше, чем в Европе: российский сыр изумил гостей фестиваля в Подмосковье

05132
© Фото : группа "Русский пармезан. Олег Сирота" ВконтактеДегустация сыров на Истринском фестивале сыра-2018Дегустация сыров на Истринском фестивале сыра-2018
© Фото : группа "Русский пармезан. Олег Сирота" Вконтакте

ДЕРЕВНЯ ДУБРОВСКОЕ (Московская область), 5 авг — РИА Новости, Светлана Берило. Шутки, смех, праздничная атмосфера и море сыра – так запомнится первая суббота августа посетителям фермерского сырного фестиваля в Подмосковье. Корреспондент РИА Новости, посетившая праздник, убедилась: гости праздника были невероятно удивлены, что в России производят столько вкусного сыра.

Улов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Рост рыбного сектора и сыр: как продэмбарго сказалось на Дальнем Востоке
Мероприятие проходит 3-5 августа в деревне Дубровское Истринского района Подмосковья. Фестиваль, посвящённый четвёртой годовщине санкций, собрал сыроделов со всей страны — они представили гостям мероприятия около 200 сортов сыра, произведённого в России. Всю продукцию можно было продегустировать и приобрести.

По признанию посетителей ярмарки, многие из них не подозревали о том, что сыр может быть "таким вкусным". Некоторые сыроделы, планировавшие участвовать в трехдневном фестивале, вынуждены были отправиться домой по истечении первого дня ярмарки, так как распродали всю свою продукцию.

Праздник достоин рекорда

На ярмарке представлены сыродельни со всей России: "Ферма му", "Золотая Адыгея", "Вкус нежности", "Аннушкина ферма", "Душевный хутор" и многие другие — все вместе они привезли для дегустации и продажи 30 тонн сыра. И не только его — участники ярмарки предлагали гостям отведать даже мороженое и конфеты из сыра.

© РИА Новости . группа "Русский пармезан. Олег Сирота" ВконтактеЯрмарка на Истринском фестивале сыра-2018
© РИА Новости . группа "Русский пармезан. Олег Сирота" Вконтакте
Ярмарка на Истринском фестивале сыра-2018

Отметить четвертую годовщину санкций приехали не только сыровары, но и фермеры, которые представили мясную и молочную продукцию, ягоды, варенье и товары народного промысла — всего более 180 участников.

Гости праздника, помимо дегустации фермерской продукции, смогли поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников, по свечному и пуговичному делу, а также попытаться освоить гончарное искусство и даже научиться стрелять из лука.

Одним из самых ярких моментов праздника стало приготовление "Всероссийской фермерской пиццы" из 150 различных сортов сыра от 100 российских сыроваров. Этот рекорд зафиксировали представители книги рекордов России.

Джастас Уолкер
© Фото : со страницы Джастаса Уолкера в соцсети ВКонтакте
Козы, сыр и новый мост: как живет на Алтае фермер-американец
По словам организаторов фестиваля, за первые два дня его посетили более 37 тысяч гостей. Некоторые фермеры, изначально планируя участвовать в трехдневной ярмарке, вынуждены были отправиться домой по истечении ее первого дня, так как распродали всю свою продукцию.

Санкции как призыв к действию

Сыродел Наталья из Тверской области увлечённо беседует с посетителями ярмарки, рассказывая им о натуральных ингредиентах своего овечьего сыра, о том, как можно удивить гостей, поджарив его на гриле, и о том, что все ее семеро внуков больше всего на свете любят бабушкин сыр.

Гости ярмарки слушают рассказы Натальи, дегустируют и одобрительно кивают. Посетители повторяют: "Мы и не знали, что в России делают так много вкусного и разного сыра".

Дегустация сырной продукции на гастрономическом фестивале Золотая осень в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Наш ответ пармезану: почему российские фермеры не хотят отмены санкций
Наталья количеством покупателей довольна, сетует лишь на то, что сыродельню надо было открывать раньше. "Спрос на наш сыр хороший. Мы работаем пятый год и понимаем, что открывать сыродельню нужно было раньше. Планируем развиваться", — рассказывает она, добавляя, что серьёзным подспорьем в этом могла бы стать финансовая поддержка со стороны региональных властей, но пока получить ее не удалось.

Многие производители говорят, что санкции послужили для них импульсом. "Я начал делать сыр после введения санкций, уже два года мы занимаемся этим делом. Санкции отразились на нашей отрасли, причём не только финансово, они стали для нас толчком к началу своего дела. Покупатели довольны тем, что это именно российский продукт, и он неплохой", — делится с корреспондентом РИА Новости впечатлениями сыродел из Санкт-Петербурга Константин.

Аналогичную точку зрения разделяет его московский коллега. "Санкции мы восприняли как призыв к действию", — говорит сыровар Алексей Рубцов. По его словам, сыроделы активно совершенствуются в своём деле. "Одновременно с нашим развитием становятся все более разборчивей и наши покупатели. Они уже разбираются в выдержанном грюйере, рассуждают о камамбере — этот кислит, а этот — нет. Уже появилась альтернатива выбора, и это здорово", — отмечает он.

© Фото : группа "Русский пармезан. Олег Сирота" ВконтактеИстринский фестиваль сыра-2018
© Фото : группа "Русский пармезан. Олег Сирота" Вконтакте
Истринский фестиваль сыра-2018

Буратта лучше, чем за рубежом

Вместе с тем, многие гости праздника выражают удивление относительно ассортимента. "Сыры, представленные здесь, намного лучше тех, что мы покупаем в магазинах, мы просто не знали, где их можно приобрести. И мы даже не знали, что у нас есть такой большой объём вкусных сыров. Мы купили на фестивале молодую гауду и несколько видов твёрдых сыров, они нам очень понравились", — рассказывает РИА Новости посетительница ярмарки.

Ей вторит ещё одна гостья ярмарки, которая также говорит, что изумлена выбором. "Нам здесь понравилось множество сыров, сложно выбрать самый вкусный, каждый, который мы попробовали, уникален по-своему. Если они будут представлены в магазинах, мы обязательно будем их покупать. Мой любимый сыр — буррата, сегодня я попробовала его у многих сыроделов на ярмарке, и могу сказать, она превосходна, намного лучше, чем у импортных производителей. Накупила домой", — признается собеседница агентства.

Сыроварный мини-завод Валаамского монастыря
© Фото : Анастасия Чичерина
Импортозамещение по-валаамски: секрет успеха монастырской фермы
С сырными трофеями уходит и семейная пара из Москвы. "Мы всегда покупали импортные сыры, но сегодня понимаем, что многие наши производители полутвёрдых сыров ничем не уступают европейским", — говорят они.

Российским сыром заинтересовались даже французы

"Благодаря антироссийским санкциям, наша отрасль родилась в России. У нас не было ранее такого высококачественного фермерского сыроварения, не было такой культуры даже. Я мог бы по пальцам одной руки пересчитать, кто до санкций варил высококачественные сыры в нашей стране", — делится своими наблюдениями с РИА Новости основатель сыроварни "Русский пармезан" Олег Сирота.

Он добавляет, что малый фермерский бизнес также, благодаря санкциям, получил толчок для движения вперёд.

"Нас очень трогает то, что наши соотечественники, которые ранее гнались за импортными сырами, стали интересоваться российскими. На сыры нашей сыроварни сегодня большой спрос. Нам не хватает продукции. Сегодня на фестивале мы заложили камень для строительства новой сыроварни, которая позволит нам увеличить производство в 10 раз. Планируем, что откроем ее к пятилетию годовщины санкций", — рассказывает собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем сыроварня планирует развивать экспорт своей продукции. Уже сейчас есть первые договорённости о поставках сыра в Германию с ноября текущего года. Активно ведутся переговоры об экспорте во Францию. "После того, как сборная Франции во время чемпионата мира покупала нашу продукцию, нами заинтересовались французы, они хотят попробовать сыр, который ели чемпионы", — говорит сыродел.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена