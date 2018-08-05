Лучше, чем в Европе: российский сыр изумил гостей фестиваля в Подмосковье

ДЕРЕВНЯ ДУБРОВСКОЕ (Московская область), 5 авг — РИА Новости, Светлана Берило. Шутки, смех, праздничная атмосфера и море сыра – так запомнится первая суббота августа посетителям фермерского сырного фестиваля в Подмосковье. Корреспондент РИА Новости, посетившая праздник, убедилась: гости праздника были невероятно удивлены, что в России производят столько вкусного сыра.

Мероприятие проходит 3-5 августа в деревне Дубровское Истринского района Подмосковья. Фестиваль, посвящённый четвёртой годовщине санкций, собрал сыроделов со всей страны — они представили гостям мероприятия около 200 сортов сыра, произведённого в России. Всю продукцию можно было продегустировать и приобрести.

По признанию посетителей ярмарки, многие из них не подозревали о том, что сыр может быть "таким вкусным". Некоторые сыроделы, планировавшие участвовать в трехдневном фестивале, вынуждены были отправиться домой по истечении первого дня ярмарки, так как распродали всю свою продукцию.

Праздник достоин рекорда

На ярмарке представлены сыродельни со всей России: "Ферма му", "Золотая Адыгея", "Вкус нежности", "Аннушкина ферма", "Душевный хутор" и многие другие — все вместе они привезли для дегустации и продажи 30 тонн сыра. И не только его — участники ярмарки предлагали гостям отведать даже мороженое и конфеты из сыра.

Отметить четвертую годовщину санкций приехали не только сыровары, но и фермеры, которые представили мясную и молочную продукцию, ягоды, варенье и товары народного промысла — всего более 180 участников.

Гости праздника, помимо дегустации фермерской продукции, смогли поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников, по свечному и пуговичному делу, а также попытаться освоить гончарное искусство и даже научиться стрелять из лука.

Одним из самых ярких моментов праздника стало приготовление "Всероссийской фермерской пиццы" из 150 различных сортов сыра от 100 российских сыроваров. Этот рекорд зафиксировали представители книги рекордов России.

Санкции как призыв к действию

По словам организаторов фестиваля, за первые два дня его посетили более 37 тысяч гостей. Некоторые фермеры, изначально планируя участвовать в трехдневной ярмарке, вынуждены были отправиться домой по истечении ее первого дня, так как распродали всю свою продукцию.

Сыродел Наталья из Тверской области увлечённо беседует с посетителями ярмарки, рассказывая им о натуральных ингредиентах своего овечьего сыра, о том, как можно удивить гостей, поджарив его на гриле, и о том, что все ее семеро внуков больше всего на свете любят бабушкин сыр.

Гости ярмарки слушают рассказы Натальи, дегустируют и одобрительно кивают. Посетители повторяют: "Мы и не знали, что в России делают так много вкусного и разного сыра".

Наталья количеством покупателей довольна, сетует лишь на то, что сыродельню надо было открывать раньше. "Спрос на наш сыр хороший. Мы работаем пятый год и понимаем, что открывать сыродельню нужно было раньше. Планируем развиваться", — рассказывает она, добавляя, что серьёзным подспорьем в этом могла бы стать финансовая поддержка со стороны региональных властей, но пока получить ее не удалось.

Многие производители говорят, что санкции послужили для них импульсом. "Я начал делать сыр после введения санкций, уже два года мы занимаемся этим делом. Санкции отразились на нашей отрасли, причём не только финансово, они стали для нас толчком к началу своего дела. Покупатели довольны тем, что это именно российский продукт, и он неплохой", — делится с корреспондентом РИА Новости впечатлениями сыродел из Санкт-Петербурга Константин.

Аналогичную точку зрения разделяет его московский коллега. "Санкции мы восприняли как призыв к действию", — говорит сыровар Алексей Рубцов. По его словам, сыроделы активно совершенствуются в своём деле. "Одновременно с нашим развитием становятся все более разборчивей и наши покупатели. Они уже разбираются в выдержанном грюйере, рассуждают о камамбере — этот кислит, а этот — нет. Уже появилась альтернатива выбора, и это здорово", — отмечает он.

Буратта лучше, чем за рубежом

Вместе с тем, многие гости праздника выражают удивление относительно ассортимента. "Сыры, представленные здесь, намного лучше тех, что мы покупаем в магазинах, мы просто не знали, где их можно приобрести. И мы даже не знали, что у нас есть такой большой объём вкусных сыров. Мы купили на фестивале молодую гауду и несколько видов твёрдых сыров, они нам очень понравились", — рассказывает РИА Новости посетительница ярмарки.

Ей вторит ещё одна гостья ярмарки, которая также говорит, что изумлена выбором. "Нам здесь понравилось множество сыров, сложно выбрать самый вкусный, каждый, который мы попробовали, уникален по-своему. Если они будут представлены в магазинах, мы обязательно будем их покупать. Мой любимый сыр — буррата, сегодня я попробовала его у многих сыроделов на ярмарке, и могу сказать, она превосходна, намного лучше, чем у импортных производителей. Накупила домой", — признается собеседница агентства.

Российским сыром заинтересовались даже французы

С сырными трофеями уходит и семейная пара из Москвы. "Мы всегда покупали импортные сыры, но сегодня понимаем, что многие наши производители полутвёрдых сыров ничем не уступают европейским", — говорят они.

"Благодаря антироссийским санкциям, наша отрасль родилась в России. У нас не было ранее такого высококачественного фермерского сыроварения, не было такой культуры даже. Я мог бы по пальцам одной руки пересчитать, кто до санкций варил высококачественные сыры в нашей стране", — делится своими наблюдениями с РИА Новости основатель сыроварни "Русский пармезан" Олег Сирота.

Он добавляет, что малый фермерский бизнес также, благодаря санкциям, получил толчок для движения вперёд.

"Нас очень трогает то, что наши соотечественники, которые ранее гнались за импортными сырами, стали интересоваться российскими. На сыры нашей сыроварни сегодня большой спрос. Нам не хватает продукции. Сегодня на фестивале мы заложили камень для строительства новой сыроварни, которая позволит нам увеличить производство в 10 раз. Планируем, что откроем ее к пятилетию годовщины санкций", — рассказывает собеседник агентства.

По его словам, в дальнейшем сыроварня планирует развивать экспорт своей продукции. Уже сейчас есть первые договорённости о поставках сыра в Германию с ноября текущего года. Активно ведутся переговоры об экспорте во Францию. "После того, как сборная Франции во время чемпионата мира покупала нашу продукцию, нами заинтересовались французы, они хотят попробовать сыр, который ели чемпионы", — говорит сыродел.