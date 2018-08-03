В Москве на Большой Никитской начали ремонт дорожного покрытия

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Дорожное покрытие начали ремонтировать на Большой Никитской улице в Москве, сообщил журналистам замруководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Сергей Меньшов в пятницу.

"На улице Большая Никитская проводятся работы по текущему ремонту дорожного покрытия. В настоящий момент проводятся работы по фрезерованию и укладке нового асфальтобетонного покрытия", — сказал Меньшов.

Он отметил, что в работах задействовано около 100 человек и порядка 50 единиц техники, включая самосвалы. "Мы обновляем только дорожное покрытие на данном объекте в объеме примерно 25 тысяч квадратных метров. Работы по замене бортового камня не проводятся, потому что он был установлен три года назад и находится в нормативном состоянии. Бордюрный камень является гранитным", — добавил он.

Замглавы учреждения отметил, что дорожное покрытие меняется не каждый год. "Межремонтные сроки на асфальтобетонное покрытие от трех лет и выше в зависимости от категории улицы. После того как подходят к концу сроки, мы проводим лабораторное обследование объекта, выявляем разрушения и если требуется ремонт, то принимается комиссионное решение по работе текущего покрытия", — пояснил он.