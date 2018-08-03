Путин подписал закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Вид на судостроительный завод Залив в Керчи из вертолета. Архивное фото

Вид на судостроительный завод Залив в Керчи из вертолета. Архивное фото

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента членами Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя.

Согласно закону, устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы закона указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>