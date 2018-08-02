Кинологи Росгвардии купают и "обувают" собак из-за сильной жары

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Кинологи Росгвардии купают и обильно поят служебных собак, а также надевают на них специальную "обувь" из-за сильной жары в ряде регионов РФ, в том числе Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В связи с аномальной жарой во многих регионах России кинологи Росгвардии принимают дополнительные меры для поддержания работоспособности служебных собак", — пояснили агентству в пресс-службе войск национальной гвардии.
Как рассказали в ведомстве, при температуре воздуха более +25°С продолжительность несения службы собак сокращается, им предоставляется отдых и обильное питье. При работе на запыленной территории служебным собакам периодически промывают мочку носа водой.
"Для предотвращения солнечного или теплового ударов применяется обливание собак водой и при возможности купание, надевается специальный налобник, а для недопущения ожогов лап надевается специальная обувь для собак", — подчеркнули в ведомстве.