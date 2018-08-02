МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает разработать специальную программу "Музеи малых городов", а также оценивать глав регионов и мэров городов по состоянию, в котором находится объекты историко-культурного наследия, сообщила пресс-служба ОНФ.

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Предложение озвучили эксперты ОНФ, представители власти и работники культуры на межрегиональной конференции ОНФ в Елабуге (Татарстан), которая проходит 1-2 августа, уточнили в пресс-службе.

"Участники конференции предложили разработать специальную программу "Музеи малых городов" и доработать федеральный закон о меценатстве, чтобы стимулировать бизнесменов спасать памятники культуры. Также, по их мнению, необходимо оценивать деятельность глав регионов и мэров городов по состоянию исторических и культурных объектов", — говорится в сообщении.

По мнению "фронтовиков", несмотря на позитивные изменения в сфере культуры в последние несколько лет, по-прежнему остается проблема территориального неравенства граждан в реализации права на доступ к культурным ценностям.

"Из 433 выставочных проектов, организованных федеральными музеями в малых и средних городах в прошлом году, большая часть – это выставки копий. Из-за слабой материально-технической оснащенности площадок возможности экспонировать оригинальные произведения, например, живопись, графику, изделия из драгоценных металлов ограничены", — цитирует пресс-служба слова эксперта ОНФ, гендиректора Государственного центрального музея современной истории России Ирины Великановой.

Для решения этой проблемы, считают в организации, и необходима программа "Музеи малых городов", которая предусматривала бы материально-техническое и ресурсное переоснащение имеющихся музейных площадок в малых городах и исторических поселениях.

Что касается оценки деятельности мэров и губернаторов, то, по словам Великановой, "уровень культуры населения во многом формируется состоянием общественных пространств (дворов, парков, скверов и так далее), от того, насколько комфортно людям там находиться". "И здесь нельзя забывать об исторических зданиях, памятниках культуры и архитектуры, которые формируют исторический облик городов и поселков", — сказала она.