В Москве в Парке Горького из-за празднования Дня ВДВ закрыли музеи и кафе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Музей Парка Горького, "Гараж" и кафе, расположенные на территории Парка Горького в Москве, закрыли в четверг из-за мероприятий, посвященных празднованию Дня ВДВ, сообщается на официальном сайте парка.
Так, на территории парка закрылись Музей Парка Горького, смотровая площадка арки Главного входа, сувенирный магазин, пункты проката в партерной части парка, а также музей современного искусства "Гараж". Кроме того, в четверг временно закрыты восемь кафе на территории парка.