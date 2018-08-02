В Москве в Парке Горького из-за празднования Дня ВДВ закрыли музеи и кафе

Десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. Архивное фото

Десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Музей Парка Горького, "Гараж" и кафе, расположенные на территории Парка Горького в Москве, закрыли в четверг из-за мероприятий, посвященных празднованию Дня ВДВ, сообщается на официальном сайте парка.

"Второго августа в парке отмечается День Воздушно-десантных войск. Поздравляем десантников с праздником. В 13 часов на Пушкинской набережной начнется праздничный концерт, в связи с этим в работе парка произошли изменения", — говорится в сообщении на сайте в четверг.

Так, на территории парка закрылись Музей Парка Горького, смотровая площадка арки Главного входа, сувенирный магазин, пункты проката в партерной части парка, а также музей современного искусства "Гараж". Кроме того, в четверг временно закрыты восемь кафе на территории парка.