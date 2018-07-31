Колясочница с Урала вошла в топ-25 парашютного фестиваля HANDI FLY

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Спортсменка-колясочница Анастасия Немец вошла в топ-25 по итогам участия в III международном парашютном фестивале HANDI FLY International Challenge-2018 для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил на пресс-конференции ее тренер, начальник Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Александр Новоселов.

Он добавил, что прыжки с парашютом для людей с инвалидностью – это пока новое направление в России. "Эту тему мы затронули год назад, когда Анастасии подарили прыжок с парашютом. И никто ее не хотел брать. А я говорю: "Давайте попробуем". И после этого понеслось. Я говорю, давайте развивать данное направление в нашем регионе, так как за такое направление у нас в России редко, кто берется", — отметил Новоселов.

Тренер рассказал, что Федерация парашютного спорта планирует в следующем году организовать в Свердловской области соревнования по прыжкам с парашютом среди людей с ограниченными возможностями.

"Для меня этот фестиваль наравне с тем, что у нас в России прошли Олимпийские игры, у нас в России недавно закончился чемпионат мира по футболу и также впервые в России прошел фестиваль парашютного спорта для людей ограниченными физическими возможностями", — сказала сама Анастасия на пресс-конференции.

По ее словам, это третий такой фестиваль, и в этом году он впервые прошел в России, в Рязанской области. В нем приняли участие 160 участников из 11 стран — России, Азербайджана, Турции, Швеции, Македонии, Греции, Франции, Казахстана, Хорватии и других.

Спортсменка рассказала, что прыжок был командный. В таких прыжках участвуют три человека: оператор, инструктор и спортсмен с ограниченными возможностями здоровья. Прыгали с высоты 4 тысячи метров. Всего в копилке Немец – шесть прыжков с парашютом. С высоты в 4 тысячи метров она прыгала впервые, до этого ее прыжки были с высоты 2 тысячи метров.

Директор областного центра реабилитации инвалидов Татьяна Онохова в свою очередь рассказала, что сегодня власти Свердловской области уделяют большое внимание мероприятиям для людей с ограниченными возможностями здоровья. "За последние годы выделяется очень много средств для того, чтобы проводить инклюзивные мероприятия для детей с инвалидностью", — подчеркнула она.

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