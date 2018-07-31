Депутат рассказал о последствиях закрытия производства соды в Башкирии

УФА, 31 июл — РИА Новости. Прекращение производства в Башкирской содовой компании (БСК) приведет к двум крупным проблемам в регионе: тысячи людей останутся без работы, а казна недополучит налоги, заявил РИА Новости депутат Госсобрания – Курултая Башкирии Ильдар Исангулов.

Во вторник источник в компании сообщил, что крупнейший в России производитель пищевой и кальцинированной соды может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, на сегодняшний день компании так и не представлено месторождение известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный для компании источник сырья имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

Источник отмечал, что руководство компании рассматривает возможность сократить персонал компании на 50%, сокращения затронут всех, кто работает на производстве соды. По данным источника, оставшиеся у БСК запасы известняка для производства соды будут полностью исчерпаны к декабрю 2022 года. Он уточнил, что для запуска нового месторождения потребуется минимум пять лет.

"Всем участникам необходимо сесть за круглый стол и прийти к компромиссному решению, этот вопрос протестными акциями не решить, надо чтобы в решении сырьевой проблемы участвовали профессионалы. Не зря же в советское время в Стерлитамаке построили компанию "Сода", ведь там есть все условия для реализации проекта – вода, соли и известняк", — сказал агентству Исангулов.

По его словам, если в короткие сроки не решить сырьевой вопрос, башкирский Стерлитамак может повторить судьбу ряда других городов. "Вокруг "Соды" задействованы несколько тысяч человек, речь идет о целых семьях, члены которого поколениями работали на этом производстве. Это стратегически важное предприятие, и прекращение производства создаст сразу две крупные проблемы. Это социальная проблема, связанная с безработицей, а второй аспект – казна недополучит налоговые выплаты, так как "Сода" является одним из крупных налогоплательщиков", — пояснил депутат.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в Группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, а также шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в РФ. Продукция компании, помимо России, поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.