Энергетическому предприятию "Москоллектор" исполняется 30 лет

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Крупнейшему предприятию подземной энергетической инфраструктуры Москвы "Москоллектор" исполняется 30 лет, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства во вторник.

"В этом году у подземной энергетической инфраструктуры города юбилей. Благодаря созданию ГУП "Москоллектор", совокупный километраж коллекторных тоннелей в столице за последние 30 лет увеличился более чем в 3 раза — до 780 километров. На сегодняшний день это самое большое коллекторное хозяйство в мире", — говорится в сообщении.

Кроме того, протяженность проложенных в коллекторах трубопроводов теплосети за этот период возросла в шесть раз, водопровода — в пять раз, силовых кабелей и кабелей связи — почти в четыре раза.

"Сегодня подведомственное предприятие коллекторного хозяйства развивается вместе с городом. С 2012 года возрождена инвестиционная программа по строительству кабельных коллекторов, отработаны методики комплексной реконструкции действующих подземных объектов с оснащением их самыми современными слаботочными системами: охранно-пожарной сигнализацией, аппаратурой контроля газовоздушной среды, диспетчерского управления. Капитальный ремонт ведется с применением передовых методик и самых современных материалов", — приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП "Москоллектор" Якова Ротмистрова.

Отмечается, что ГУП "Москоллектор" — постоянный участник городской программы по комплексному благоустройству столицы. Наземные сооружения — вентиляционные шахты — реконструируют с учетом нового архитектурного облика улиц и площадей, гармонично вписывая в современный городской ландшафт.