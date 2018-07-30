Путин подписал закон, уточняющий порядок предоставления жилья детям-сиротам

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на уточнение механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом устанавливает единый порядок учета детей-сирот, имеющих право на жилье, а также формирует соответствующий региональный список. Одновременно представители детей-сирот получают возможность самостоятельно подавать заявления о включении в такой список.

На органы опеки и попечительства возлагается обязанность контролировать своевременную подачу законными представителями детей-сирот заявления о включении их в такой реестр, в случае отсутствия заявления они будут обязаны принять соответствующие меры.

Поправками также уточняется, что число квартир, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме.