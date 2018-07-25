Россия намерена укреплять сотрудничество с комитетом ООН против пыток

ЖЕНЕВА, 25 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Офис уполномоченного по правам человека России намерен развивать и укреплять сотрудничество с комитетом ООН против пыток, заявила журналистам начальник управления защиты прав человека в уголовном судопроизводстве офиса уполномоченного по правам человека РФ Любовь Филипп.

Представители уполномоченного по правам человека РФ 24 июля приняли участие в 64-й сессии комитета ООН против пыток. Они представили комитету альтернативный доклад к докладу РФ о выполнении обязательств по Конвенции против пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"Мы оцениваем наше участие очень положительно. Вся информация, представленная нашей делегацией, была достаточно позитивно воспринята, с большой заинтересованностью в продолжении диалога и сотрудничества. Мы считаем, что такое взаимодействие надо развивать, и мы будем принимать все меры, чтобы его улучшить и укрепить", — сказала она.

Филипп отметила, что в ходе дебатов представителей комитета ООН против пыток особо интересовали вопросы смертности от жестокого обращения, туберкулеза и ВИЧ-инфекций за последние пять лет. Однако статистические данные, к которым они апеллировали, не являлись актуальными, а были взяты из доклада за 2012-2015 годы. Поэтому представители уполномоченного предложили проанализировать актуальные данные, дополнительно изучить и доработать эти вопросы.

В ходе выступления представители аппарата уполномоченного РФ по правам человека подробно рассказали комитету ООН о статусе уполномоченного, его целях и задачах, взаимодействии федерального омбудсмена и региональных коллег, работы экспертного совета по правам человека, а также о тех законах и инициативах, которые были предложены уполномоченным и поддержаны президентом РФ.

В частности, уполномоченный по правам человека РФ внесла ряд инициатив, которые касаются необходимости разработки и принятия законопроекта о переводе лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, ближе к месту их проживания до осуждения, а также освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью в безусловном порядке. Оба законопроекта были поддержаны президентом РФ и в настоящее время рассматриваются в министерстве юстиции.