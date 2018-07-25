МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил включить вопросы исторического и общественно-политического характера в анкету при приеме на работу с доступом к государственной тайне.

Ранее стало известно об аресте 74-летнего сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене.

"В ЦНИИмаш измена. У нас есть предложение, как в будущем минимизировать подобные ЧП. Нужно включать в анкету при приеме на работу вопросы исторического и общественно-политического характера. Например, спросить, на чьей стороне человек был во время путча 1991 года. Если на стороне Ельцина – значит, он, скорее всего, против государства и может быть связан с западными структурами, есть риск, что он может склониться к шпионажу в пользу другого государства", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Конечно, никакого "волчьего билета", человек может работать и строить карьеру в коммерческих структурах, любых других организациях, но не на секретном заводе или НИИ", — добавил он.

Как сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко, внутренняя проверка в ЦНИИмаше "будет иметь закрытый характер", во время которой "будут решаться комплексные вопросы по режиму секретности, охране и антитеррору". Он также добавил, что проверка пройдет в течение недели, а "к следующему понедельнику должны быть предоставлены результаты". По окончании работы комиссии будут сделаны соответствующие выводы, о которых доложат руководству Роскосмоса.