Власти Владивостока просят передать пустующее здание ДВФУ в муниципалитет

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн — РИА Новости. Власти Владивостока просят передать пустующее здание бывшего корпуса Тихоокеанского государственного экономического университета в центре города, сейчас принадлежащее Дальневосточному федеральному университету, в муниципалитет, сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, власти подавали обращение в "Росимущество" и в ДВФУ. Ранее с руководством ДВФУ велись переговоры по этому поводу. Во время визита Ирины Родниной, ей было передано ходатайство, чтобы она помогла с решением этого вопроса со своей стороны.

Администрация Владивостока вместе с заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Ириной Родниной осмотрели здание бывшего корпуса университета.

"Для нас очень важно использовать любую возможность в интересах развития детского спорта. Сегодня мы пригласили на этот объект Ирину Роднину. Ее авторитет в мировом спорте неоспорим, и мы рады, что она поддержала нашу инициативу, которая поддержана и руководством ДВФУ. Надеемся, что вместе мы окончательно решим вопрос передачи имущества с федерального уровня на муниципальный. Тогда мы сможем задействовать еще один комплекс в центре города и развивать добрые спортивные традиции нашего города", — добавил председатель городской думы Андрей Брик.

По информации пресс-службы администрации города, несколько зданий ДВФУ пустуют с 2012 года, после переезда университета на остров Русский.

"Комплекс находится в собственности Росимущества, однако осуществляющий оперативное управление вуз продолжает нести расходы на содержание зданий, охрану, налог на имущество и тд. Тем временем, здания приходят в упадок. Просторные, светлые спортивные залы в бывшем корпусе Тихоокеанского государственного экономического университета заметно обветшали, а они могли бы принести гораздо больше пользы городу, отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко во время визита на объект", — сообщили в пресс-службе

Как отметили в пресс-службе, Роднина поддержала ходатайство администрации Владивостока о передаче комплекса в муниципалитет.

"Обидно, когда простаивают такие спортивные объекты, и если у города есть желание сделать помещения рабочими, вопрос нужно решать. Конечно, это непросто, потому что это имущество федеральное, стоит вопрос о передаче его в собственность муниципалитета и приведении в порядок… Я считаю, что это очень правильное решение, и все мы должны в этом направлении активно поработать", — заявила Ирина Роднина.