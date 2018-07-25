В Приморье ввели штрафы за продажу вейпов подросткам

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья в среду приняли во втором и третьем чтениях изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях", которые вводят штраф до 50 тысяч рублей за продажу электронных сигарет несовершеннолетним, сообщает региональный парламент.

В конце июня краевые депутаты приняли закон о запрете продажи вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

"Согласно документу, продажа несовершеннолетним электронных сигарет повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических — от 30 до 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Право составлять административные протоколы предоставлено административным комиссиям и должностным лицам органов местного самоуправления, уполномоченным в сфере в торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Регионы самостоятельно вводят ограничения на продажу вейпов. Соответствующие законы приняты в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.