Госдума ратифицировала Конвенцию о безопасности труда в строительстве

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник ратифицировала Конвенцию о безопасности и гигиене труда в строительстве.

Конвенция была принята на 75-й сессии генеральной конференции Международной организации труда 20 июня 1988 года в Женеве и вступила в силу 11 января 1991 года. В мае правительство РФ одобрило ратификацию конвенции.

Документ определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве. Кроме того, он устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны труда, в том числе при осуществлении строительных работ, связанных с сооружением, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных конструкций различного типа с применением подъемных средств, специальных машин и оборудования, инструментов и приспособлений, а также взрывчатых веществ.

"Ратификация Конвенции №167 будет способствовать признанию достижений Российской Федерации в сфере защиты жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве, укреплению ее позиций в данной сфере на международном уровне, позволит эффективно обмениваться опытом с государствами, ратифицировавшими Конвенцию №167", — отмечается в пояснительной записке.