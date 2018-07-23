Гендиректор ВГТРК прокомментировал открытие филиала в Крыму

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Телевидение позволяет "стягивать" страну, и открытие филиала ВГТРК в Крыму — главный элемент в этом процессе, заявил в понедельник гендиректор компании Олег Добродеев.
"Если мы говорим конкретно, что телевидение ВГТРК стягивает страну, то вот сегодня, конечно, это последний регион России, в котором появилась наша компания. И это действительно главный элемент в этой информационной стяжке", — сказал Добродеев.
В понедельник в Симферополе открылся филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании — ГТРК "Таврида". Пресс-служба холдинга со ссылкой на Добродеева сообщала, что "Таврида" стала 82-м филиалом ВГТРК, вещающим на территории России.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов по случаю открытия филиала заявил, что "Крым должен быть витриной" российского государства. "Все должны знать, как он развивается", — заявил он. На своей странице в Facebook он также поблагодарил коллектив ВГТРК за "огромный вклад в информационное освещение событий, которые происходили и происходят в Крыму".
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