Гендиректор ВГТРК прокомментировал открытие филиала в Крыму

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Телевидение позволяет "стягивать" страну, и открытие филиала ВГТРК в Крыму — главный элемент в этом процессе, заявил в понедельник гендиректор компании Олег Добродеев.

По его словам, теперь можно говорить "об окончательном информационном возвращении Крыма на Родину".

"Если мы говорим конкретно, что телевидение ВГТРК стягивает страну, то вот сегодня, конечно, это последний регион России, в котором появилась наша компания. И это действительно главный элемент в этой информационной стяжке", — сказал Добродеев.

В понедельник в Симферополе открылся филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании — ГТРК "Таврида". Пресс-служба холдинга со ссылкой на Добродеева сообщала, что "Таврида" стала 82-м филиалом ВГТРК, вещающим на территории России.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов по случаю открытия филиала заявил, что "Крым должен быть витриной" российского государства. "Все должны знать, как он развивается", — заявил он. На своей странице в Facebook он также поблагодарил коллектив ВГТРК за "огромный вклад в информационное освещение событий, которые происходили и происходят в Крыму".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>